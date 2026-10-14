बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने से क्या बदलेगा? राजनीतिक फायदा या स्थानीय असंतोष?

UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी बुधवार को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अमेठी के गौरीगंज में हुए कार्यक्रम में स्मृति ईरानी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज (अमेठी), अभय सिंह गोसाईगंज (अयोध्या) और विनोद चतुर्वेदी कालपी (जालौन) से विधायक हैं। ये तीनों राज्यसभा चुनाव में सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर चुके थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह घटना सपा के लिए झटका और भाजपा के लिए रणनीतिक कदम मानी जा रही है।