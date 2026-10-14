बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने से क्या बदलेगा? राजनीतिक फायदा या स्थानीय असंतोष?

सपा के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल (फोटो-IANS)
UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी बुधवार को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अमेठी के गौरीगंज में हुए कार्यक्रम में स्मृति ईरानी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज (अमेठी), अभय सिंह गोसाईगंज (अयोध्या) और विनोद चतुर्वेदी कालपी (जालौन) से विधायक हैं। ये तीनों राज्यसभा चुनाव में सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर चुके थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह घटना सपा के लिए झटका और भाजपा के लिए रणनीतिक कदम मानी जा रही है।
इन तीनों विधायकों का आना भाजपा के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज में तीन बार विधायक रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। उनके साथ सैकड़ों ग्राम प्रधान और कार्यकर्ता भी शामिल होने का दावा किया गया है। अमेठी, जो लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां भाजपा अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। स्मृति ईरानी की मौजूदगी इसी रणनीति का संकेत है।
अयोध्या और बुंदेलखंड (कालपी) जैसे क्षेत्रों में भी इन नेताओं का प्रभाव भाजपा को सामाजिक समीकरण मजबूत करने में मदद कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सपा की PDA रणनीति को चुनौती देने और विपक्षी एकता को कमजोर करने का हिस्सा है। बैठे हुए विधायकों का आना पार्टी को स्थानीय नेटवर्क और वोट बैंक तक सीधी पहुंच देता है।
हालांकि, फायदे के साथ चुनौतियां भी हैं। गौरीगंज में भाजपा के पुराने नेता, खासकर 2022 में राकेश प्रताप सिंह से हारे चंद्र प्रकाश मटियारी जैसे नेता, टिकट और प्रभाव को लेकर नाराज हो सकते हैं। जब कोई बाहरी या बागी नेता आता है तो पार्टी के अंदरूनी संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। टिकट बंटवारे में प्राथमिकता किसे मिलेगी, यह सवाल 2027 चुनाव से पहले तनाव पैदा कर सकता है।
अयोध्या और जालौन में भी स्थानीय कार्यकर्ता और पुराने नेता अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए दबाव बना सकते हैं। भाजपा को इन नए सदस्यों को सम्मिलित करने और पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की जरूरत होगी। यदि संतुलन नहीं बैठा तो असंतोष बढ़कर पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
फिलहाल अभी भाजपा को राजनीतिक लाभ दिख रहा है। सपा को झटका लगा है और अमेठी-अयोध्या-बुंदेलखंड में समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी स्थानीय असंतोष को कितना संभाल पाती है। टिकट वितरण और संगठन प्रबंधन ही तय करेगा कि यह कदम फायदे का सौदा बनता है या आंतरिक विवाद का कारण। 2027 के चुनाव में इन क्षेत्रों का नतीजा इसी संतुलन पर टिका होगा।
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