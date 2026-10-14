2027 चुनाव से पहले सपा में बड़ी सेंध: अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी BJP में शामिल

राकेश प्रताप, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी ने ज्वाइन की भाजपा फाइल फोटो
UP Politics 2027 Election:उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज (अमेठी), अभय सिंह गोसाईगंज (अयोध्या) और विनोद चतुर्वेदी कालपी (जालौन) से विधायक हैं। ये तीनों राज्यसभा चुनाव में सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर चुके थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इन नेताओं ने अपने इस निर्णय के पीछे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत हुए विकास को प्रमुख कारण बताया है।
अमेठी में मीडिया से बात करते हुए गौरीगंज से बागी सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, 'मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया।'
राकेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि बड़ी संख्या में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी पाला बदलेंगे। उन्होंने कहा, 'बूथ स्तर पर जीत हासिल करने या हार का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 98 प्रतिशत लोग आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे।' उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, 'मेरे विरोधियों के लिए मेरे पास कोई विशेष संदेश नहीं है; मैं तो बस यही कहूंगा कि भगवान राम उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें।'
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने इस घटनाक्रम को एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत बताते हुए कहा कि और भी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है, यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अखिलेश यादव अभी से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी तो पिक्चर शुरू ही हुई है।
कालपी से बागी सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि विकास कार्य और भाजपा नेतृत्व में अटूट विश्वास ने ही सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के उनके निर्णय को प्रभावित किया। चतुर्वेदी ने कहा कि अगर हमें खुशी नहीं होती तो हम भाजपा में क्यों शामिल होते? हम इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमारे दिलों में खुशी है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बुंदेलखंड के लिए अभूतपूर्व काम किया है। सरकार की योजनाएं सभी के लिए समान हैं और बिना किसी भेदभाव के हर किसी को लाभ मिल रहा है। इसी विकास नीति से प्रभावित होकर हम साथ आगे बढ़ रहे हैं।
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