2027 चुनाव से पहले सपा में बड़ी सेंध: अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी BJP में शामिल

UP Politics 2027 Election:उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज (अमेठी), अभय सिंह गोसाईगंज (अयोध्या) और विनोद चतुर्वेदी कालपी (जालौन) से विधायक हैं। ये तीनों राज्यसभा चुनाव में सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर चुके थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इन नेताओं ने अपने इस निर्णय के पीछे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत हुए विकास को प्रमुख कारण बताया है।