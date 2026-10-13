सपा नेता आजम खान पर ईडी का शिकंजा: सीतापुर जेल पहुंची 3 सदस्यीय टीम, 8 घंटे तक चले सवालों के बाद वकील ने खोली पोल

ईडी की लखनऊ टीम ने सीतापुर जेल पहुंचकर आजम खान से विस्तार से सवाल पूछे। पूछताछ लगभग आठ घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार, टीम ने जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेन-देन, दान में मिली रकम और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के बारे में जानकारी मांगी। चांदी की रकम वाले मामले में भी सवाल किए गए। पूछताछ के बाद टीम जेल परिसर से बाहर निकल गई। आजम खान लंबे समय से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। इस पूछताछ को ईडी की चल रही जांच का हिस्सा माना जा रहा है।