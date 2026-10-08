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अमेठी में बदला सियासी गणित! राकेश प्रताप सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, सपा नेतृत्व पर दागे गंभीर सवाल

Rakesh Pratap Singh Statement On Samajwadi Party: गौरीगंज से तीन बार के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने सपा पर धर्म विरोधी और सनातन अपमान का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला।
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Shaitan Prajapat

Oct 08, 2026

Rakesh Pratap Singh

गौरीगंज के MLA राकेश प्रताप सिंह (फोटो एएनआई)

Gauriganj MLA Rakesh Pratap Singh Joins BJP: भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के अपने फैसले पर गौरीगंज के MLA राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं तीन टर्म से समाजवादी पार्टी का MLA रहा हू। करीब तीन साल पहले, जब मैं समाजवादी पार्टी में था, तो मैंने अपनी आपत्ति जताई थी, यह कहते हुए कि हम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या धार्मिक सिद्धांतों पर बहस करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं।

उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के उत्थान और गरीबों और दबे-कुचले लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में आए थे, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने बगावत कर दी। मैं ऐसे पागल लोगों के साथ राजनीति में शामिल नहीं हो सकता जो धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए, यहां मुद्दा न तो टिकट का है और न ही MLA पद का; यह फैसला इन बातों से ऊपर उठकर लिया गया है।

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Updated on:

08 Oct 2026 02:58 pm

Published on:

08 Oct 2026 02:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / अमेठी में बदला सियासी गणित! राकेश प्रताप सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, सपा नेतृत्व पर दागे गंभीर सवाल

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