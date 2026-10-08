अमेठी में बदला सियासी गणित! राकेश प्रताप सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, सपा नेतृत्व पर दागे गंभीर सवाल

उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के उत्थान और गरीबों और दबे-कुचले लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में आए थे, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने बगावत कर दी। मैं ऐसे पागल लोगों के साथ राजनीति में शामिल नहीं हो सकता जो धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए, यहां मुद्दा न तो टिकट का है और न ही MLA पद का; यह फैसला इन बातों से ऊपर उठकर लिया गया है।