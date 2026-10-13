क्या सुप्रीम कोर्ट हटाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त? सपा नेता के इस सनसनीखेज बयान से गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत

सपा नेता के इस बयान ने विपक्षी खेमे में चर्चा बढ़ा दी है। पार्टी इसे चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ संघर्ष बता रही है। वहीं, सत्ताधारी पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग के फैसलों पर विपक्ष के आरोप और सुप्रीम कोर्ट में याचिका ने पूरे मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर गरमा दिया है। रविदास मल्होत्रा के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस तेज होने की संभावना है।