उन्नाव में एक परिवार एक पहचान आईडी बनाने में लापरवाही, अधिकारियों पर डीएम का शिकंजा, बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि

Negligence in creating Family ID: उन्नाव में एक परिवार एक पहचान योजना (Family ID) के अंतर्गत फैमिली आईडी बनाई जा रही है। जिलाधिकारी की समीक्षा के दौरान फैमिली आईडी बनाने में लापरवाही निकलकर सामने आई। इस पर डीएम ने एक खंड विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। इसके साथ ही अन्य अधिकारियों को भी इस कार्य में लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। बोले योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। अगली समीक्षा बैठक में सुधार ना लाये जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ‌जिलाधिकारी की कार्रवाई के बाद खंड विकास अधिकारियों में हड़कंप मच है। एक परिवार एक पहचान शासन की प्राथमिकता में शामिल है।