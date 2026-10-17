उन्नाव में अमृत भारत स्टेशन के कार्य में तेजी, डीआरएम ने कहा ग्राउंड फ्लोर की कास्टिंग पूरी, 6 महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य

Unnao Junction Railway Station: उन्नाव में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मंडल रेल प्रबंधक ने आज जंक्शन रेलवे स्टेशन में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। योजना के अंतर्गत जंक्शन रेलवे स्टेशन में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंडल रेल प्रबंधक ने विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में जंक्शन रेलवे स्टेशन का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को भी निर्देशित किया। इसके पहले सांसद साक्षी महाराज ने निर्माण कार्य में देरी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। जिसके बाद निर्माण कार्य ने गति पकड़ी।