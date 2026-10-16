उन्नाव में बच्चों और शिक्षकों से भरी चलती बस में लगी आग, लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर मचा हड़कंप

A moving bus caught fire on the Lucknow-Kanpur highway: उन्नाव के लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसे समय हड़कंप मच गया जब वाटर पार्क से वापस लौट रही बस में आग की लपटें उठने लगी। ‌आग की खबर मिलते ही बस में शोर-शराबा शुरू हो गया। समय रहते सभी बच्चे और शिक्षक बस से उतर गए। जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कोतवाली पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फायर सर्विस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची और पांच हजार लीटर पानी डालकर आग बुझाई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।