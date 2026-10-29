उन्नाव में प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण: शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ पर रोक, चप्पे-चप्पे पर CCTV की नजर, तीनों पंडाल में एसडीएम तैनात

शिव महापुराण कथा में संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। जिसके तहत NH-31 पर लालकुआं से सुमेरपुर तिराहा के बीच भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह डायवर्जन 30 अक्टूबर को प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक और 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक लागू रहेगा। डायवर्जन के तहत रायबरेली से उन्नाव की ओर आने वाले भारी वाहन सुमेरपुर तिराहा से ऊंचगांव, धानीखेड़ा होते हुए लालकुआं और पाटन से मिर्री चौराहा, पुरवा मोड़ होते हुए गंतव्य को जाएंगे। उन्नाव से रायबरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन लालकुआं अंडरपास से ऊंचगांव होते हुए आगे जा सकेंगे।