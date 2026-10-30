उन्नाव में ट्रक ने स्कूटी सवार दो सगे भाइयों को रौंदा, एक की मौत दूसरा गंभीर घायल

घायल प्रमोद को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक के मौके से भागते समय अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे पलट गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार कि मृतक रामकिशन की पत्नी और उनके दो बच्चे हैं। परिवार में कमाऊ सदस्य की मौत से कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।