उन्नाव में विवेकानंद यूथ अवार्ड 2026 के लिए मांगे गये आवेदन, जानें अंतिम तारीख

युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक किए गए सामाजिक कार्यों को देखा जाएगा। जिसमें खेलकूद, वृक्षारोपण, रक्तदान, नशामुक्ति, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता, जैविक खेती, सौर ऊर्जा, लाइब्रेरी चलाना, कला-संस्कृति, साहित्य, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों मैं कार्य करने वाले आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण के रूप में अपने काम के फोटो, पेपर कटिंग, सर्टिफिकेट आदि को एक बुकलेट में लगाकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र विकास भवन के प्रथम ताल में स्थित कमरा नंबर 64 में जमा किया जा सकता है। इसकी अंतिम तारीख 20 नवंबर है।