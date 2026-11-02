उन्नाव में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण कथा का चौथा दिन: बताया- शिवलिंग के सामने कछुआ का क्या काम?

Shiv Mahapuran story by Pandit Pradeep Mishra in Unnao: उन्नाव में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही है आज चौथे दिन उन्होंने शिव की महिमा को बताया। उन्होंने उपस्थित श्रोताओं से पूछा कि शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम है इसका जवाब भी उन्होंने स्वयं दिया बोले कि जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता है और जल चढ़ाने के बाद ज्योति प्रज्वलित नहीं करता है तो कछुआ की आंखें हमारे मन के दीप को शिव के सामने प्रकट कर देता है। आज शिव पुराण शिव महापुराण कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी।‌