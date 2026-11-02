उन्नाव में आस्था और पर्यावरण की रक्षा के लिए अनोखी पहल, मंदिरों में खंडित मूर्ति व पूजा सामग्री के लिए विसर्जन पात्र

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सनातन धर्म और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नर सेवा नारायण सेवा ने सराहनीय शुरुआत की है। समिति की तरफ से जिले के प्रमुख मंदिरों में खंडित मूर्ति एवं पूजा सामग्री के लिए संग्रह केंद्र की स्थापना की गई है। जिसकी शुरुआत करते हुए नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने कहा कि अब खंडित मूर्तियां पुरानी माला फूल मांगलिक कार्यक्रम के कार्ड आमंत्रण कार्ड पूजन सामग्री को इधर-उधर फेंकने की आवश्यकता नहीं है यह हमारे आस्था के प्रतीक है इन्हें अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। गंगा नदी या अन्य नदियों में प्रवाहित करने से जल प्रदूषण भी बढ़ता है।