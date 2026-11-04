उन्नाव: पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले- सनातन बाहुल्य देश में रामायण, शिव पुराण पाठ्यक्रम में नहीं

Shiva Mahapuran Katha In Unnao: उन्नाव में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा आज छठे दिन पहुंच गई। आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन बाहुल्य देश के पाठ्यक्रम में शिव पुराण, रामायण, रामचरितमानस, भागवत, गीता पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम में शामिल विषय में पास करना अनिवार्य होता है। और जो पाठ्यक्रम में नहीं है वह स्वैच्छिक Voluntary Subjects होता है पढ़े या ना पड़े। ऐसे में पश्चिम की सभ्यता काफी तेजी से घर में आ गई है। ‌ उन्होंने इसे दुर्भाग्य बताया। आज छठे दिन भी श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ी है।