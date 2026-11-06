उन्नाव: तीन दिनों का रूट डायवर्जन, धनतेरस-दीपावली पर कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री

Unnao City Route Diversion: उन्नाव में धनतेरस और दिवाली त्योहारों को देखते हुए रूट डायवर्जन लागू किया गया है यह रूट डायवर्जन शहर के अंदर आने वाले मार्गो पर किया गया है गदन खेड़ा चौराहा, कानपुर, शुक्लागंज, हरदोई, लखनऊ के साथ शहर के अंदर से निकलने वाले वाहनों पर भी लागू रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को रूप डायवर्जन को लेकर अलर्ट किया है। उन्होंने आईबीपी टंकी से गांधीनगर तिराहे तक के प्रमुख बाजारों की भीड़ को देखते हुए यह नियम लागू किया है।