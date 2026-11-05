उन्नाव में हर घर सोलर: अक्टूबर में 1206 घरों में लगाया गया, मार्च 2027 तक 18783 घरों का लक्ष्य

परियोजना प्रभारी ने बताया कि मासिक लक्ष्य पूर्ति में उन्नाव को प्रदेश में 8वां स्थान मिला है। आगामी महीनों में भी इसी गति को बनाए रखने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जिससे समय से लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बैंकों में लोन के लिए लंबित आवेदनों का मामला भी उठा। जिला विकास अधिकारी ने बैंकों के प्रतिनिधियों को लंबित ऋण पत्रावलियों का तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया। डिस्कॉम और पोलारिस कंपनी के अधिकारियों को भी लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी का काम कागजी अड़चनों के कारण नहीं रुकना चाहिए।