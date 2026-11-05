5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में हर घर सोलर: अक्टूबर में 1206 घरों में लगाया गया, मार्च 2027 तक 18783 घरों का लक्ष्य

PM Surya Ghar Yojana: उन्नाव को पीएम सूर्य घर योजना में प्रदेश में आठवां स्थान मिला है। मासिक लक्ष्य में जिले को यह उपलब्धि मिली है। अक्टूबर महीने में 1209 सोलर पैनल लगाए गए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Nath Awasthi

Updated: 5 Nov 2026, 5:30 PM IST

प्रमाण पत्र देते अधिकारी, फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव

प्रमाण पत्र देते अधिकारी, फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव

PM Surya Ghar Scheme: उन्नाव में हर घर सोलर पैनल लगाने की योजना में लक्ष्य से अधिक स्थापित किया गया है। मासिक लक्ष्य प्राप्ति में प्रदेश में जिले को आठवां स्थान मिला है। यूपीनेडा के परियोजना प्रभारी ने यह जानकारी दी है। जिला विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत बैंकों में लंबित आवेदन को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अभियान

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में समीक्षा और योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले सरकारी अनुदान, स्थापना प्रक्रिया, के बारे में पूछताछ की गई।

उन्नाव में 344223 परिवारों को उज्ज्वला निःशुल्क रिफिल का तोहफा, प्रत्येक के खाते में आएगी 977 रुपये की सब्सिडी

ये भी पढ़ें
लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम, फोटो सोर्स- सूचना विभाग

बिजली के बिल में आती है कमी

पीएम सूर्य घर योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सोलर सिस्टम लगाने से बिजली बिल में काफी कमी और लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। यूपीनेडा परियोजना प्रभारी ने बताया कि जिले में मार्च 2027 तक 18783 सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का लक्ष्य है। जबकि सितंबर से हर महीने 1096 संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर में जिले में 1209 संयंत्र लगाए गए हैं। जो लक्ष्य का 110 प्रतिशत है।

समय से लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास

परियोजना प्रभारी ने बताया कि मासिक लक्ष्य पूर्ति में उन्नाव को प्रदेश में 8वां स्थान मिला है। आगामी महीनों में भी इसी गति को बनाए रखने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जिससे समय से लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बैंकों में लोन के लिए लंबित आवेदनों का मामला भी उठा। जिला विकास अधिकारी ने बैंकों के प्रतिनिधियों को लंबित ऋण पत्रावलियों का तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया। डिस्कॉम और पोलारिस कंपनी के अधिकारियों को भी लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी का काम कागजी अड़चनों के कारण नहीं रुकना चाहिए।

क्या कहते हैं डीडीओ?

जिला विकास अधिकारी ने लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि पीएम सूर्य घर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवाकर बिजली बिल से राहत पाएं। यह योजना न सिर्फ आम लोगों के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम है। बैठक में यूपीनेडा परियोजना प्रभारी, विद्युत वितरण खंडों के अधिशासी अभियंता, अग्रणी जिला प्रबंधक, आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 5:30 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में हर घर सोलर: अक्टूबर में 1206 घरों में लगाया गया, मार्च 2027 तक 18783 घरों का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

उन्नाव में 30 दिन के लिए निषेधाज्ञा: बिना अनुमति जुलूस, धरना प्रदर्शन, लाउडस्पीकर पर रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा (फाइल फोटो), फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव
उन्नाव

उन्नाव में 344223 परिवारों को उज्ज्वला निःशुल्क रिफिल का तोहफा, प्रत्येक के खाते में आएगी 977 रुपये की सब्सिडी

लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम, फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव

उन्नाव: पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले- सनातन बाहुल्य देश में रामायण, शिव पुराण पाठ्यक्रम में नहीं

उमड़ी भक्तों की भीड़, फोटो सोर्स- फेसबुक पंडित प्रदीप मिश्रा
उन्नाव

उन्नाव में शिव महापुराण कथा: पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- हम उत्तर प्रदेश वाले, हमें जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं

श्रोताओं का जन सैलाब और पंडित प्रदीप मिश्रा, फोटो सोर्स- फेसबुक पंडित प्रदीप मिश्रा
उन्नाव

उन्नाव में आस्था और पर्यावरण की रक्षा के लिए अनोखी पहल, मंदिरों में खंडित मूर्ति व पूजा सामग्री के लिए विसर्जन पात्र

नर सेवा नारायण सेवा के सदस्य, फोटो सोर्स- नर सेवा नारायण सेवा
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.