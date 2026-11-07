उन्नाव में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027: संशोधित कार्यक्रम जारी, 17 नवंबर को होगा ड्राफ्ट का प्रकाशन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गौंड ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों एवं प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले की सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त 2648 मतदेय स्थलों पर 21 नवंबर शनिवार, 22 नवंबर रविवार, 28 नवंबर शनिवार एवं 29 नवंबर रविवार को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में बीएलओ मौजूद रहकर नए मतदाताओं के फॉर्म भरवाएंगे। उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जायेगा।