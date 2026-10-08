मौसम विभाग ने उन्नाव के लिए जारी किया अलर्ट: अगले 3 घंटे गरज-चमक के साथ भारी बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार आज 8 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह के समय जिले में आंशिक रूप से बादल छाए हैं और 24 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। हवा में 89 प्रतिशत नमी है। सुबह से ही हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन तेज हवा भी चल रही है। वहीं कल 9 अक्टूबर को मौसम और बिगड़ सकता है। दिन में गरज के साथ छींटे पड़ने और शाम को आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है।