कांशीराम का ‘बहुजन’ फॉर्मूला कितना बदला? जानिए आज कहां खड़ी है दलित राजनीति

कांशीराम के निधन (2006) के बाद मायावती ने ‘बहुजन’ को ‘सरवजन’ में बदलने की कोशिश की। 2007 की सफलता के बाद पार्टी ने ऊपरी जातियों और अन्य वर्गों तक पहुंच बढ़ाई। लेकिन 2012 के बाद गिरावट शुरू हो गई। 2012 में 25.91 प्रतिशत वोट और 80 सीटें, 2017 में 22 प्रतिशत के आसपास और 19 सीटें, 2022 में महज 12.88 प्रतिशत वोट और एक सीट। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में वोट शेयर 9.39 प्रतिशत रह गया और एक भी सीट नहीं मिली।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बहुजन फॉर्मूला जातियों के कुनबों में बिखर गया। कई पिछड़े नेता (जैसे सोनलाल पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य) पार्टी छोड़कर अपनी जातीय पार्टियां बना बैठे। भाजपा ने छोटे जातियों को हिंदुत्व और सत्ता की हिस्सेदारी का विकल्प दिया। नतीजा—बहुजन की व्यापक पहचान सिमटकर मुख्य रूप से जाटव आधार रह गई।