राजस्थान में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए हैं इसके बाद भी कांग्रेस को जीत मिली है के सवाल पर गीता बुक्कल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने निर्वाचन आयोग की मदद से ईवीएम मशीन में सेटिंग की है इसका विरोध करते हैं। एसआईआर के माध्यम से वोट काटने और बनाने का काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बात की चर्चा जोड़ों पर है कि भारत में आजकल क्या चल रहा है? विपक्ष सड़क पर उतरा है और सत्ता पक्ष मुद्दे को अनदेखा कर रहा है। गठबंधन का संबंध में उन्होंने कहा कि इसका निर्णय हाई कमान करेगा।