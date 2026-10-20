राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर BJP का हमला, कांग्रेस ने PM मोदी की विदेश यात्राओं पर उठाए सवाल

Rahul Gandhi Vietnam Visit: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से फिर से विदेश दौरे पर चले गए हैं। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के विदेश दौरे के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए है। दरअसल, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी के वियतनाम जाने को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा और उन पर राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है।