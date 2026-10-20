विक्रमजीत सिंह झोटा हत्याकांड: अमित शाह ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, मृतक की भतीजी ने CBI जांच पर क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरदासपुर में बिक्रमजीत सिंह की हत्या और हमले में घायल हुए निशान सिंह तथा गुरमुख सिंह के मामले में पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बटाला तहसील के श्री हरगोबिंदपुर थाने के अंतर्गत मारी पनवां गांव में हुई घटना और राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने परमिंदर सिंह झोटा की हत्या पर भी तथ्यात्मक रिपोर्ट और नशामुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इनमें एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को मजबूत करना, नशे से जुड़े मामलों में वित्तीय जांच, नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) के जरिए एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और अभियोजन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।