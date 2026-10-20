‘कुछ साजिशें चल रही हैं’, रिजीम चेंज पर शाहनवाज का राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला

शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का फैसला चुनावों में जनता के जनादेश से होता है। उन्होंने असंवैधानिक राजनीतिक उथल-पुथल की किसी भी कोशिश को खारिज किया। X पर एक पोस्ट में उन्होंने इस बयानबाजी की कड़ी निंदा की। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों और कार्यकर्ताओं पर सड़क पर प्रदर्शन की आड़ में अराजकता भड़काने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संवैधानिक संस्थाओं को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि भारत बांग्लादेश नहीं है और देश के युवा देश को गिराने की जगह उसे बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।