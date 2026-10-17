राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में प्रवासियों ने उठाए पंचायतीराज चुनाव से जुड़े मुद्दे, बोले- योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों को मिले मौका

चुनाव के बीच ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव और योग्य जनप्रतिनिधियों का चयन भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान पत्रिका की परिचर्चा में प्रवासियों ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि गांव की सरकार में जातिवाद और परिवारवाद के बजाय योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार, धनबल और मतदाताओं को प्रलोभन देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। प्रवासियों ने पर्व-त्योहारों के बीच चुनाव कार्यक्रम तय करने पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि दीपावली के आसपास कारोबार की व्यस्तता और रेल टिकटों की कमी के कारण कई प्रवासी अपने गांव पहुंचकर मतदान नहीं कर पाएंगे।