13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

बेलगावी में आवारा श्वानों को खाना खिलाने के लिए 26 स्थान तय

आवारा श्वानों और लोगों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए बेलगावी नगर निगम (बीसीसी) ने शहर में श्वानों को भोजन कराने के लिए 26 स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों पर सूचना पट्ट भी लगाए गए हैं। नगर निगम अब पशु प्रेमियों, गैर सरकारी संगठनों और संबंधित अधिकारियों के सुझावों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा, ताकि श्वानों को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित तरीके से भोजन कराया जा सके। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में इस संबंध में चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि भोजन कराने के लिए निर्धारित स्थानों की व्यवस्था से लोगों और पशुओं के बीच होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है। जरूरत के अनुसार निर्धारित स्थानों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Oct 13, 2026

बेलगावी में आवारा श्वानों को निर्धारित स्थानों पर भोजन कराने की व्यवस्था से लोगों और पशुओं के बीच टकराव कम करने की पहल।

बेलगावी में आवारा श्वानों को निर्धारित स्थानों पर भोजन कराने की व्यवस्था से लोगों और पशुओं के बीच टकराव कम करने की पहल।

श्वानों की बढ़ती संख्या बनी चिंता

शहर में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या और लोगों, विशेषकर बच्चों पर हमले की घटनाएं चिंता का विषय हैं। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि कुछ पशु प्रेमी विरोध के बावजूद सड़कों के किनारे श्वानों को भोजन कराते हैं। भोजन या मांस लेकर आने के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। श्वानों के काटने की कुछ घटनाओं में पीड़ितों के पास भोजन की थैलियां होने की बात भी सामने आई है। नगर निगम की ओर से श्वानों की नसबंदी का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। शहर में आवारा श्वानों की संख्या को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं। कुछ अनुमानों में इनकी संख्या 25 हजार से अधिक बताई गई है, जबकि आधिकारिक आंकड़े इससे कम हैं।

सभी पक्षों के सहयोग पर जोर

महापौर प्रीति कामकर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास हर दिन आवारा श्वानों और उनके काटने की घटनाओं से जुड़ी शिकायतें आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। उपमहापौर हनमंत कोंगाली ने कहा कि श्वानों के हमलों को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। शहर में घायल आवारा श्वानों के उपचार के लिए देखभाल केंद्र और आक्रामक श्वानों को अलग रखने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं हैं। उन्होंने श्वानों की नसबंदी के उपायों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के शिमला का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां करीब पांच हजार आवारा श्वान हैं, जबकि बेलगावी में इनकी संख्या 18 हजार से अधिक बताई जाती है।

एसओपी में शामिल होंगे जरूरी दिशा-निर्देश

नगर निगम आयुक्त कार्तिक ने कहा कि एसओपी तैयार करने से पहले पशु प्रेमियों, गैर सरकारी संगठनों और संबंधित अधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों के बीच समन्वय जरूरी है। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता हनमंत कलदगी ने बताया कि फिलहाल 26 स्थानों की पहचान की गई है। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने पशु प्रेमियों से अपील की कि वे श्वानों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही भोजन कराएं और वहां लगाए गए सूचना पट्टों पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

इन स्थानों पर खिला सकेंगे भोजन

नगर निगम की ओर से निर्धारित स्थानों में सुनील निवास भवन, भाग्यनगर का छठा क्रॉस, आजम नगर से मार्केट यार्ड बस स्टैंड तक का क्षेत्र, स्वामी विवेकानंद कॉलोनी, होटल पंचामृत के पीछे, तिलकवाड़ी, भाग्यनगर का सातवां क्रॉस, कृषि कॉलोनी, अंगोल, काटा मैदान के पास, पुराना पीबी रोड, महिंद्रा शोरूम के पास, भारत पेट्रोलियम, स्वागत होटल, ओम नगर, रिलायंस मॉल के पास शिवबसवनगर, ताज गार्डन और आरटीसी सर्कल शामिल हैं। इसके अलावा शिवबसवनगर सेक्टर-3, लेले मैदान के पास, तिलकवाड़ी में गणेश मंदिर के पास, मंडोली रोड, आयुष अस्पताल के पास, चोगुलेवाड़ी स्थित वैक्सीन डिपो, यूनियन बैंक के प्रथम गेट के पास, मंडोली रोड पर वायुसेना मैदान के पास, चोगुलेवाड़ी का प्रथम क्रॉस, बंद रेलवे फाटक के सामने, भंडार गली, महाद्वार रोड पर यश अस्पताल के पास, राजाराम मार्ग के चौथे क्रॉस पर प्लॉट नंबर 251, चिदंबर नगर, महाबलेश्वर नगर में प्लॉट नंबर 106, हिंडलगा गणपति मंदिर के पीछे, भाग्यनगर के छठे क्रॉस में अंजलि मुतगेकर के निवास के सामने, सोनार गली, वडगांव कॉर्नर और महाद्वार रोड का चौथा क्रॉस भी सूची में शामिल बताए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 10:08 pm

Published on:

13 Oct 2026 10:05 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / बेलगावी में आवारा श्वानों को खाना खिलाने के लिए 26 स्थान तय

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

एक छोटे से पुस्तकालय ने बदली गांव की तकदीर, 75 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

एक पुस्तकालय (फाइल फोटो)।
हुबली

हुब्बल्ली में नवरात्रि महोत्सव शुरू, महाष्टमी पर होगा हवन-यज्ञ, दशहरे पर निकलेगी ज्वारा विसर्जन यात्रा

हुब्बल्ली के बाबा रामदेव मंदिर परिसर में नवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ पर मौजूद श्रद्धालु।
हुबली

अमावस्या पर गोसेवा के लिए गौशालाओं में उमड़ा प्रवासी महिलाओं का उत्साह

अमावस्या पर गायों की सेवा के लिए गौशाला पहुंचीं प्रवासी राजस्थानी महिलाएं।
हुबली

हुब्बल्ली में नरसिंह वीरधाम लूणावास के वागाराम चौधरी भोपाजी का स्वागत, राजेश्वर भवन में सत्संग-भजन में उमड़े श्रद्धालु

राजेश्वर भवन में नरसिंह वीरधाम लूणावास के वागाराम चौधरी भोपाजी के सान्निध्य में सत्संग-भजन में शामिल श्रद्धालु।
हुबली

सुरेश अग्रवाल : चार पीढ़ियों से कर्नाटक से जुड़ा रिश्ता, डीडवाना से हुब्बल्ली तक सेवा और कारोबार का सफर

राजस्थान के डीडवाना से कर्नाटक के हुब्बल्ली तक कारोबार और समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय सुरेश अग्रवाल।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.