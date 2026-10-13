बेलगावी में आवारा श्वानों को खाना खिलाने के लिए 26 स्थान तय

नगर निगम की ओर से निर्धारित स्थानों में सुनील निवास भवन, भाग्यनगर का छठा क्रॉस, आजम नगर से मार्केट यार्ड बस स्टैंड तक का क्षेत्र, स्वामी विवेकानंद कॉलोनी, होटल पंचामृत के पीछे, तिलकवाड़ी, भाग्यनगर का सातवां क्रॉस, कृषि कॉलोनी, अंगोल, काटा मैदान के पास, पुराना पीबी रोड, महिंद्रा शोरूम के पास, भारत पेट्रोलियम, स्वागत होटल, ओम नगर, रिलायंस मॉल के पास शिवबसवनगर, ताज गार्डन और आरटीसी सर्कल शामिल हैं। इसके अलावा शिवबसवनगर सेक्टर-3, लेले मैदान के पास, तिलकवाड़ी में गणेश मंदिर के पास, मंडोली रोड, आयुष अस्पताल के पास, चोगुलेवाड़ी स्थित वैक्सीन डिपो, यूनियन बैंक के प्रथम गेट के पास, मंडोली रोड पर वायुसेना मैदान के पास, चोगुलेवाड़ी का प्रथम क्रॉस, बंद रेलवे फाटक के सामने, भंडार गली, महाद्वार रोड पर यश अस्पताल के पास, राजाराम मार्ग के चौथे क्रॉस पर प्लॉट नंबर 251, चिदंबर नगर, महाबलेश्वर नगर में प्लॉट नंबर 106, हिंडलगा गणपति मंदिर के पीछे, भाग्यनगर के छठे क्रॉस में अंजलि मुतगेकर के निवास के सामने, सोनार गली, वडगांव कॉर्नर और महाद्वार रोड का चौथा क्रॉस भी सूची में शामिल बताए गए हैं।