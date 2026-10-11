हुब्बल्ली में नवरात्रि महोत्सव शुरू, महाष्टमी पर होगा हवन-यज्ञ, दशहरे पर निकलेगी ज्वारा विसर्जन यात्रा

बाबा रामदेव मरूधर सेवा संघ हुब्बल्ली के महासचिव मालाराम देवासी बिठूजा ने बताया कि रविवार सुबह अम्बे माता की तस्वीर स्थापना और प्रथम आरती के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सुबह 8.30 बजे और शाम 6.30 बजे माता की आरती होगी। श्रद्धालु मां अम्बे की आराधना कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। महोत्सव के तहत प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक महिलाओं और बच्चों के लिए गरबा-डांडिया का आयोजन होगा। वहीं, युवाओं के लिए रात 9 से 10.30 बजे तक डांडिया कार्यक्रम रखा गया है। इन आयोजनों में धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक उत्साह और सामाजिक मेल-मिलाप का रंग भी देखने को मिलेगा।