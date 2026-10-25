संस्कारशाला में बच्चों ने सुनाई हनुमान चालीसा, श्लोक और भजन, अच्छे आचरण की मिली सीख

बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने, धार्मिक साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें नैतिक मूल्यों से जोड़ने के उद्देश्य से गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा की ओर से संस्कारशाला का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया और हनुमान चालीसा, श्लोक, कविताएं, भजन व दोहे प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

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