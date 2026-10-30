Dholpur: चंबल लिफ्ट परियोजना में देरी पर किसानों ने उठाए सवाल

ज्ञापन में विशेष रूप से कहा गया है कि परियोजना का लाभ केवल मुख्य नहर अथवा शुरुआती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राजाखेड़ा क्षेत्र के दूरस्थ और अंतिम छोर पर स्थित गांवों के किसानों तक भी सिंचाई का पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए वितरण तंत्र और जलापूर्ति की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने की मांग की गई है।ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि उठाए गए बिंदुओं पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई कराई जाए, जिससे राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके और कृषि विकास को गति मिले।ज्ञापन में नारा दिया गया कि हर गांव तक पानी,हर खेत तक सिंचाई,राजाखेड़ा के किसानों की यही है मांग हमारी।