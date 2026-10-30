धौलपुर-गढ़ी सांधरा के बीच ट्रायल में 121 किमी प्रति घंटा से दौड़ेगी ट्रेन

पुरानी भारती टॉकीज से खलतियों की तरफ जा रहे रास्ते पर आगे की तरफ रेलवे की ओर से इन दिनों नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। बारिश के दौरान कुछ समय यहां पर कार्य थम गया था लेकिन अब कुछ समय से गति पकड़ा है। यहां पर भारी मात्रा में ट्रेक्टर-ट्रॉलियों के जरिए मिट्टी डाली जा रही है। इससे पूर्व यहां खलती के पुराने जलभराव वाले स्थल के बीच नए नई सडक़ के लिए भी गिट्टी और मिट्टी डाली गई थी। लेकिन बीच में अचानक से कार्य बंद हो गया था लेकिन अब फिर से कार्य शुरू हो गया है। वहीं, पीजी कॉलेज की तरफ से बनाए रास्ते पर भी कार्य चल रहा है। जो आगे की तरफ से घुमाव लेकर निकलेगा।