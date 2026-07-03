Jagan Gurjar Murder Case: जेल में कैसे हुई जगन गुर्जर की हत्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा; बदल गई जांच की दिशा

इधर, सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जेल के ब्लॉक व सेल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई है। जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि जगन गुर्जर की सेल का सीसीटीवी कैमरा 19 से 24 जून तक सामान्य रूप से काम कर रहा था था, लेकिन 25 जून से बंद था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैमरे ठीक क्यों नहीं किए गए थे? क्या इसके पीछे साजिश थी? फिलहाल, पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। कोर्ट के आदेश पर सम्भवतः आज विष्णु को पुलिस जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी।