Dholpur: बढ़ती कीमतों से रसोई का बिगड़ा बजट,सरसों तेल का भाव 200 रुपए पार

धौलपुर. त्योहार सीजन के बीच अब सरसों तेल का भाव चढऩे से आमजन को रसोई का बजट बिगड़ रहा है और त्योहार में पूड़ी-सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री तलने से पहले ही तेल के छीटों ने जलाना शुरू कर दिया है। खुले बाजार में सरसों का भाव प्रतिलीटर करीब 180 से 200 रुपए के बीच बना हुआ है। वहीं, कृषि उपज मंडी में बुधवार को सरसों खरीद का भाव 9250 रुपए क्विंटल रहा। कारोबारियों का कहना है कि भाव आने वालों दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। सरसों के तेल के भावों में यह उछाल शारदीय नवरात्रे के दौरान भी शुरू हो गया था और अब फिर से भाव चढऩे लगे हैं।