Dholpur: दीपावली से पहले मिड-डे मील कर्मियों को बड़ी राहत

ब्लॉकवार स्वीकृत राशि पर नजर डालें तो बाड़ी ब्लॉक को सर्वाधिक 2 करोड़ 14 लाख 51 हजार 619 रुपए मिले हैं। सैंपऊ ब्लॉक के लिए 1 करोड़ 95 लाख 20 हजार 491 रुपए, धौलपुर के लिए 1 करोड़ 86 लाख 74 हजार 640 रुपए, राजाखेड़ा के लिए 1 करोड़ 30 लाख 41 हजार 364 रुपए, बसेड़ी के लिए 1 करोड़ 22 लाख 90 हजार 330 रुपए तथा सरमथुरा ब्लॉक के लिए 1 करोड़ 14 लाख 48 हजार 367 रुपए स्वीकृत किए गए हैं।