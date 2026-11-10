जयपुर के ज्वेलर्स शोरूम पर दिनदहाड़े करोड़ों की लूट! सिर्फ एक बदमाश चंद मिनटों में वारदात कर फरार, CCTV में कैद घटना

राजस्थान की राजधानी जयपुर के पॉश और व्यस्त वैशाली नगर इलाके में दिनदहाड़े और बेख़ौफ़ अंदाज़ में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ स्थित ज्वैलर्स शोरूम में एक नकाबपोश बदमाश ने सुरक्षा गार्ड को चाकू की नोक पर सोने के जेवरात लूट लिए और फरार हो गया। लूटी गई ज्वेलरी की कीमत का अनुमान फिलहाल लाखों से करोड़ों तक का लगाया जा रहा है। पूरा घटनाक्रम शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। इधर, दीपावली के ठीक बाद हुई इस वारदात से जयपुर के व्यापारिक जगत और आम नागरिकों में दहशत और आक्रोश है।