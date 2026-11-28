डूंगला. पंचायत समिति डूंगला के प्रधान पद पर कांग्रेस की गीताबाई गुर्जर निर्वाचित हुई हैं। शुक्रवार को हुए चुनाव में गीताबाई ने 11 मत हासिल कर भाजपा के गहरी लाल जणवा को 5 मतों से पराजित किया। निर्वाचन अधिकारी ईश्वरलाल खटीक ने परिणाम की घोषणा कर उन्हें विजयी घोषित किया। इससे पहले सुबह भाजपा प्रत्याशी गहरी लाल जणवा ने मंडल अध्यक्ष पूरणमल अहीर व सदस्य राहुल खटीक के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। वहीं, गीताबाई गुर्जर ने शंभू लाल, नरेंद्र नलवाया, प्रेमी बाई व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह झाला के साथ पर्चा भरा। दोपहर 3 बजे कांग्रेस सदस्य नेता बद्रीलाल जाट व देवेंद्र सिंह झाला के साथ बस से पहुंचे, शपथ ली और मतदान किया। इसके बाद भाजपा के 6 सदस्य दो कारों से मतदान करने पहुंचे और वोट डालने के बाद उन्हीं वाहनों से रवाना हो गए। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया गया।