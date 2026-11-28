Bharatpur UP Pradhan Result : भरतपुर. जिला परिषद में बहुमत और जिला प्रमुख की कुर्सी कांग्रेस के खाते में जाने के बाद पंचायत समिति प्रधान चुनाव में भाजपा ने बाजी पलट दी। कुल सात में से पांच पंचायत समितियों में प्रधान बनाने के बाद अब उपप्रधान चुनाव में भी भाजपा ने पांच जगह अपने समर्थित प्रत्याशियों को निर्विरोध जीताकर अपना दबदबा कायम रखा। वहीं कांग्रेस वैर और भुसावर में ही उपप्रधान की कुर्सी हासिल कर सकी। खास बात यह रही कि भाजपा ने बयाना में कांग्रेस के टिकट पर जीती सदस्य और उच्चैन में निर्दलीय चुनाव जीती सदस्य को अपने पाले में लेकर उपप्रधान बनवाया। इससे पंचायत स्तर पर भाजपा की जोड़तोड़ और चुनावी रणनीति भी सामने आई।