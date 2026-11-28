बयाना. पंचायत समिति बयाना के प्रधान पद के निर्वाचन में शुक्रवार को भाजपा ने सियासी समीकरण साधते हुए सत्ता पर कब्जा जमा लिया। वार्ड संख्या 12 से निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए यादराम गुर्जर भाजपा के सिंबल पर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए। महज पांच सदस्यों वाली भाजपा ने राजनीतिक प्रबंधन के जरिए प्रधान की कुर्सी हासिल कर ली, जबकि 12 सदस्यों वाली कांग्रेस अपना प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतार सकी।