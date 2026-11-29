सूर्यनगरी में रविवार को न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक था। सुबह हवा में पचास फीसदी से अधिक नमी और उस पर चल रही ठंडी हवा के झौंकों से सर्दी का असर बढ़ा दिया। सर्द मौसम के कारण लोगों को सुबह से ही ऊनी कपड़े पहनने पड़े। छुट्टी होने की वजह से सुबह सुबह लोग घर के बाहर और छतों पर गुनगुनी धूप का सेवन करते देखे गए। दिन में भी हवा का असर बना रहा। दिन में तापमान 29.3 डिग्री रहा जो लगभग सामान्य के करीब था। शाम ढलने के बाद सर्दी का असर तेजी से गहराने लगा। रात में अच्छी खासी सर्दी रही।