एसएचओ नरेश शर्मा ने बताया कि बयाना रेंजर पवन सिंह बिधूड़ी ने रिपोर्ट में बताया कि शनिवार वह वनपाल सुरेंद्र कुमार, वनरक्षक पुखराज, नेतराम और रवि कुमार के साथ सरकारी वाहन से बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र में गश्त के लिए निकले थे। टीम सूखाशीला वनखंड से होते हुए बंशी पहाड़पुर बी वनखंड पहुंची। जहां अवैध खनन की पिट और ताजा खनन के निशान मिले। इसी दौरान एक ट्रैक्टर मय कंप्रेशर मौके से भागता दिखाई दिया। टीम ने पीछा किया तो चालक ट्रैक्टर-कंप्रेशर को पप्पू चुरारी के खनन पिट में खड़ा कर फरार हो गया। टीम ने ट्रैक्टर की जांच की तो उस पर नंबर प्लेट नहीं थी तथा चेसिस और इंजन नंबर की पट्टियां भी घिसी हुई थीं।