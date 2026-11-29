Sri Ganganagar : श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ बाइपास स्थित अश्व मेले में रविवार शाम घोड़ों के करतब के दौरान अजीबोगरीब हादसा हो गया। करतब दिखा रहे एक घोड़े ने युवक को लात मार दी। घोड़े के पैर में लगी लोहे की नाल युवक की जेब में रखे मोबाइल फोन से टकरा गई। इसके बाद मोबाइल में अचानक धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। युवक ने तुरंत जेब से मोबाइल निकालकर दूर फेंक दिया, लेकिन तब तक फोन का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महज 30 सेकंड के भीतर मोबाइल फोन पूरी तरह जलता दिखाई दे रहा है। मोबाइल से धुआं निकलता देख युवक ने उसे जेब से निकालकर दूर फेंक दिया। मौके पर मौजूद लोगों में भी घटना को लेकर अफरा-तफरी मच गई।