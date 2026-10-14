Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पहले सरपंचों के वोट से बनते थे प्रधान, जानिए कब बदली थी यह प्रक्रिया

चुनावी गणित में जनता के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों के समर्थन का भी खास महत्व था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही गांवों में सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास की अवधारणा को नई दिशा मिली। हालांकि, समय के साथ इस व्यवस्था में कई बदलाव हुए और वर्ष 1995 को पंचायत राज चुनावों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।