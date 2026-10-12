पहले सिर पर मारा, फिर छात्रा की चोटी पकड़कर घुमाया; जोधपुर में शिक्षक पर गंभीर आरोप

मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग की टीम विद्यालय पहुंची। लोहावट के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश पाबूसर और जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। टीम हिंदुकुमार व्यास के नेतृत्व में विद्यालय पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात सुनी और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घटना के बाद ग्रामीण शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं, पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।