12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान में कौन लड़ सकता है सरपंच-पंच चुनाव, जानें नई योग्यता और हर महीने मिलने वाली ‘सैलेरी’

Rajasthan Sarpanch Election Eligibility: राजस्थान में सरपंच-वार्ड पंच चुनाव लड़ने के लिए अब राह और आसान हो गई है। अगर आप भी सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जानिए इसके लिए जरूरी पात्रता, दस्तावेज और नए नियम।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 12, 2026

rajasthan-sarpanch-election-2026

Election File Photo Patrika

Rajasthan Sarpanch And Ward Ward Panch Election Eligibility: राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में चौपालों से लेकर चाय की थड़ियों तक, हर जगह सरपंच चुनाव और भावी प्रत्याशियों के सामाजिक व जातिगत समीकरणों की चर्चा है। प्रत्याशियों ने घर-घर जाकर जनसंपर्क तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार का दौर जोर-शोर से जारी है। अगर आप भी सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जान लीजिए चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है।

राजस्थान में सरपंच चुनाव के लिए क्या है योग्यता

  • राजस्थान सरपंच चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
  • सरपंच चुनाव लड़ने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। यानी अनपढ़ भी सरपंच चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकते हैं।
  • सरपंच चुनाव लड़ने इच्छुक शख्स का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए।
  • सरपंच चुनाव लड़ने वाले के घर में चालू हालत वाला शौचालय होना चाहिए। जांच में घर में शौचालय नहीं मिलने पर नामांकन पर आपत्ति हो सकती है।
  • दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की पुरानी पाबंदी भी समाप्त हो चुकी है। यानी अब दो से अधिक संतान होने पर भी सरपंच चुनाव लड़ा जा सकता है।
  • लाभ के पद पर रहने वाले, सरकारी सेवा में कार्यरत और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी सरपंच पद ​का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा न हो।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर केवल उसी श्रेणी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
  • सरपंच पद के लिए फॉर्म-4 में नामांकन किया जाता है। नामांकन के साथ उम्मीदवार को व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी घोषणाएं भी देनी होंगी।
  • सरपंच चुनाव में कोई भी उम्मीदवार एक लाख रुपए तक की राशि चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है।
  • सरपंच पद के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपए जमानत राशि है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशी के लिए 250 रुपए निर्धारित हैं। कुल वैध पड़े मतों (वोट) का 1/6 हिस्से से कम मत हासिल करने पर जमानत राशि जब्त होती है।
  • सरपंच चुनाव के लिए मतदान ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होगा। मतदान के बाद उसी दिन चुनाव संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती होगी और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार उस गांव का सरपंच बनेगा।

वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए क्या है योग्यता

  • न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वार्ड पंच चुनाव चुनाव के लिए जमानत राशि नहीं ली जाती।
  • प्रत्याशी का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। वह उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है।
  • चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। अनपढ़ या केवल साक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है।
  • दो से अधिक संतान होने पर भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, इस पुरानी अयोग्यता को इस बार हटा दिया गया है।
  • उम्मीदवार के घर में एक पक्का व कार्यशील शौचालय होना अनिवार्य है और इसका स्व-घोषणा पत्र देना होता है।
  • उम्मीदवार किसी भी सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए।
  • कोई भी उम्मीदवार एक से ज़्यादा वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही सरपंच का चुनाव लड़ते हुए पंच का चुनाव लड़ सकते।
  • यदि वार्ड की सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, तो उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

Sarpanch salary in Rajasthan: राजस्थान में सरपंच और वार्ड पंच को कितनी 'सैलरी' मिलती है

राजस्थान में सरपंच को वर्तमान में 7,347 रुपए प्रति माह का तय मानदेय दिया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए किसी तरह का कोई भत्ता सरपंच को नहीं मिलता। वार्ड पंच ​के लिए किसी तरह के मासिक फिक्स वेतन या मानदेय का प्रावधान नहीं है। केवल ग्राम पंचायत की आधिकारिक बैठकों में शामिल होने पर 276 रुपए प्रति बैठक भत्ता दिया जाता है।

राजस्थान BJP का बड़ा दांव, पंचायत चुनाव के लिए ‘संकल्प पत्र’ जारी, सीएम भजनलाल ने किए कई मनलुभावन वादे

ये भी पढ़ें
bjp gram vikas sankalp patra rajasthan panchayat elections 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 06:15 pm

Published on:

12 Oct 2026 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में कौन लड़ सकता है सरपंच-पंच चुनाव, जानें नई योग्यता और हर महीने मिलने वाली ‘सैलेरी’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Atar Singh Bhadana Murder Case : ‘पूर्व विधायक को नहीं लगी थी गोली’, पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर हरियाणा गए

atar singh bhadana post mortem update former mla was not hit by a bullet
जयपुर

Atar Singh Bhadana Death : पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना की मौत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, निष्पक्ष-उच्चस्तरीय जांच की मांग

sachin pilot big statement on former mla atar singh bhadana death
जयपुर

Public Ka Panna: कहीं फाटक पर रेंगते पहिये तो कहीं अवैध कब्जों व आवारा जानवरों का आतंक, समाधान की आस में जनता

Public ka panna
जयपुर

Jaipur News : तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव ‘आरोहण-2026’ में गूंजे गीता के संदेश, विद्यार्थियों ने मंच पर दिखाई प्रतिभा

scottish high school annual fest arohan 2026 jaipur
जयपुर

अशोक गहलोत का भाजपा सरकार पर हमला, बोले- पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं तो जनता को सुरक्षा का भरोसा कैसे?

Ashok Gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.