राजस्थान में कौन लड़ सकता है सरपंच-पंच चुनाव, जानें नई योग्यता और हर महीने मिलने वाली ‘सैलेरी’

Rajasthan Sarpanch And Ward Ward Panch Election Eligibility: राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में चौपालों से लेकर चाय की थड़ियों तक, हर जगह सरपंच चुनाव और भावी प्रत्याशियों के सामाजिक व जातिगत समीकरणों की चर्चा है। प्रत्याशियों ने घर-घर जाकर जनसंपर्क तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार का दौर जोर-शोर से जारी है। अगर आप भी सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जान लीजिए चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है।