जोधपुर: 1050 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 9 साल का बच्चा, माता-पिता बेहाल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Jodhpur Borewell Accident: नौसर (फलोदी): राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौसर के अंतर्गत पूनियों की ढाणी में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 9 वर्षीय बालक भोमाराम पुत्र पांचाराम भील खेत में स्थित बोरवेल में गिर गया। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। बालक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।