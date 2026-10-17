दौसा जिला परिषद चुनाव : भाजपा-कांग्रेस ने सभी 37 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, दोनों तरफ से बगावत का डर

Rajasthan Panchayat Chunav: बीजेपी-कांग्रेस का झंडा (फोटो-पत्रिका)
दौसा। जिला परिषद सदस्य के नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को कुल 37 सीटों के लिए 140 उम्मीदवारों ने 158 पर्चे दाखिल किए। भाजपा और कांग्रेस ने सभी 37 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि, दोनों तरफ बगावत का डर सता रहा है। प्रत्याशियों के साथ पदाधिकारी व उनके समर्थक बागियों को मनाने में लगे हुए हैं। अब शनिवार को नामांकनों की जांच होगी। जिला प्रमुख की सीट एससी महिला की आरक्षित होने के कारण महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। किसी ने अपने बेटी को टिकट दिलवाया तो किसी ने पत्नी व मां को। नामांकन के दौरान भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सीधे सिम्बल आरओ को सौंपे।
इस बार कई वार्डों में कुछ प्रत्याशी पार्टी और निर्दलीय दोनों से पर्चा भरे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी उम्मीदवार है, जिनका पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट में नाम नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी से पर्चा भरा है। जांच के बाद ऐसे वार्डों से कुछ उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होना तय है।
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य
|1
|नीलम गुर्जर
|अहिमा कंवर राजावत
|मीरा देवी शर्मा- निर्दलीय
|2
|सीमा बैरवा
|बीना देवी बैरवा
|-
|3
|गेंदालाल मीना
|प्रमोद कुमार मीणा
|महेंद्र कुमार - निर्दलीय
|4
|तीजा देवी मीणा
|रजनी मीणा
|-
|5
|सीमा मीना
|टीना मीना
|-
|6
|भरत लाल मीणा
|सांवलराम मीणा
|रवि कुमार मीणा - निर्दलीय
|7
|तुलसी देवी मीणा
|राजन्ति देवी
|-
|8
|हंसराज मीणा
|अमर सिंह मीणा
|-
|9
|रीना बैरवा
|सीताराम बेरवा
|-
|10
|ममता देवी मीणा
|मनीषा मीणा
|-
|11
|ममता देवी
|मीरा देवी
|-
|12
|प्रकाश चंद शर्मा
|गौरी शंकर सैनी
|रमेश चंद शर्मा - निर्दलीय
|13
|पतासी मीना
|हंसीबाई मीणा
|शीतल कुमारी मीणा - निर्दलीय
|14
|प्रिया मीणा
|जयंत कुमार मीणा
|प्रवीण मीणा- बसपा; राजपाल मीना - निर्दलीय
|15
|बदामी देवी सैनी
|कमला देवी सैनी
|अन्नपूर्णा शर्मा - बसपा
|16
|रसाल देवी गुर्जर
|मंजू देवी गुर्जर
|-
|17
|संजय सिंह गुर्जर
|हरिमोहन मीणा
|रामनिवास मीणा - निर्दलीय; अनूप कुमार मीणा - निर्दलीय
|18
|शीला देवी बैरवा
|दखली देवी गुर्जर
|मंजू बैरवा - निर्दलीय
|19
|मधु बैरवा
|देवांगना भंडारी
|मीरा देवी बैरवा - निर्दलीय
|20
|हेमलता शर्मा
|सोनम देवी
|कमोद देवी - बसपा; भगवती देवी शर्मा - निर्दलीय; सोनम देवी - निर्दलीय; कविता बाई सैनी - निर्दलीय; योगिता शर्मा - निर्दलीय; रविता मीना- निर्दलीय
|21
|शकुंतला देवी
|विनीता मीणा
|अनिता कुमारी बैरवा - निर्दलीय
|22
|महेश कुमार योगी
|बृजमोहन गुर्जर
|अजीत कुमार गुर्जर- निर्दलीय; सुमन गुर्जर- निर्दलीय; चौथी सैनी- निर्दलीय; जितेंद्र कुमार गुर्जर- निर्दलीय
|23
|लखनो देवी मीणा
|कानूराम मीणा
|रामप्रसाद मीणा- निर्दलीय; महेश कुमार मीणा- निर्दलीय
|24
|भंवर सिंह
|मोहन सिंह जाटव
|मोहन सिंह जाटव- निर्दलीय; सुवालाल- बसपा; मंजू कुमारी- निर्दलीय; राजेंद्र सिंह जाटव -निर्दलीय; विरमा- निर्दलीय
|25
|राज बहादुर गुर्जर
|छोटूराम मीणा
|सूरमा- निर्दलीय; माधोसिंह मीणा- बसपा; भरोसी राम- निर्दलीय; भूपेंद्र सिंह गुर्जर - निर्दलीय; मोहन सिंह - निर्दलीय
|26
|राधा कुमारी मीणा
|सिद्धार्थ खोखर
|मोहनलाल- बसपा
|27
|मंजू लता जाटव
|पवन कुमार
|सतीश बैरवा- बसपा; पवन कुमार- निर्दलीय; बलराम- निर्दलीय; महेंद्र सिंह- निर्दलीय
|28
|लक्ष्मी बैरवा
|रामपति देवी
|रामपति देवी- निर्दलीय; संगीता देवी- निर्दलीय; कमला देवी- निर्दलीय; कीर्ति वर्मा- निर्दलीय; रजनी- निर्दलीय; रजनी देवी- निर्दलीय
|29
|करिश्मा कुमारी शर्मा
|सीता देवी मीणा
|-
|30
|बबली देवी मीणा
|मनीषा बाई मीणा
|बीना बाई- निर्दलीय
|31
|मीरा देवी मीणा
|अंजू गुर्जर
|मनीषा कुमारी मीणा- निर्दलीय
|32
|मनोहर लाल सैनी
|चतुर सिंह गुर्जर
|धर्म सिंह गुर्जर- निर्दलीय
|33
|लक्ष्मी देवी शर्मा
|सूरजा देवी बैरवा
|नीलम कुमारी बेरवा- निर्दलीय; शीला देवी- निर्दलीय
|34
|पप्पू राम मीणा
|सूरज सैनी
|योगराज सिंह- बसपा; रामावतार- निर्दलीय; राकेश कुमार- निर्दलीय; कजोड़- निर्दलीय; नितेश तंवर- निर्दलीय
|35
|बाबूलाल सैनी
|लक्ष्मी नारायण
|श्याम सुंदर शर्मा- निर्दलीय; हेमराज मीणा- बसपा
|36
|सीमा देवी गुर्जर
|सुनीता देवी मीणा
|-
|37
|रामधन गुर्जर
|प्रहलाद मीणा
|द्वारिका प्रसाद मीणा- बसपा; संतोष शर्मा- निर्दलीय
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