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दौसा

दौसा जिला परिषद चुनाव : भाजपा-कांग्रेस ने सभी 37 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, दोनों तरफ से बगावत का डर

दौसा में जिला परिषद चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है। बीजेपी-कांग्रेस ने जिला परिषद के सभी 37 वार्डों में उम्मीवार उतारे हैं। वहीं कुल 140 उम्मीदवारों ने 158 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
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दौसा

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Kamal Mishra

Oct 17, 2026

bjp congress flag

Rajasthan Panchayat Chunav: बीजेपी-कांग्रेस का झंडा (फोटो-पत्रिका)

दौसा। जिला परिषद सदस्य के नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को कुल 37 सीटों के लिए 140 उम्मीदवारों ने 158 पर्चे दाखिल किए। भाजपा और कांग्रेस ने सभी 37 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि, दोनों तरफ बगावत का डर सता रहा है। प्रत्याशियों के साथ पदाधिकारी व उनके समर्थक बागियों को मनाने में लगे हुए हैं। अब शनिवार को नामांकनों की जांच होगी। जिला प्रमुख की सीट एससी महिला की आरक्षित होने के कारण महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। किसी ने अपने बेटी को टिकट दिलवाया तो किसी ने पत्नी व मां को। नामांकन के दौरान भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सीधे सिम्बल आरओ को सौंपे।

इस बार कई वार्डों में कुछ प्रत्याशी पार्टी और निर्दलीय दोनों से पर्चा भरे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी उम्मीदवार है, जिनका पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट में नाम नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी से पर्चा भरा है। जांच के बाद ऐसे वार्डों से कुछ उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होना तय है।

दौसा जिला परिषद चुनाव: वार्डवार भाजपा, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशियों की सूची

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीअन्य
1नीलम गुर्जरअहिमा कंवर राजावतमीरा देवी शर्मा- निर्दलीय
2सीमा बैरवाबीना देवी बैरवा-
3गेंदालाल मीनाप्रमोद कुमार मीणामहेंद्र कुमार - निर्दलीय
4तीजा देवी मीणारजनी मीणा-
5सीमा मीनाटीना मीना-
6भरत लाल मीणासांवलराम मीणारवि कुमार मीणा - निर्दलीय
7तुलसी देवी मीणाराजन्ति देवी-
8हंसराज मीणाअमर सिंह मीणा-
9रीना बैरवासीताराम बेरवा-
10ममता देवी मीणामनीषा मीणा-
11ममता देवीमीरा देवी-
12प्रकाश चंद शर्मागौरी शंकर सैनीरमेश चंद शर्मा - निर्दलीय
13पतासी मीनाहंसीबाई मीणाशीतल कुमारी मीणा - निर्दलीय
14प्रिया मीणाजयंत कुमार मीणाप्रवीण मीणा- बसपा; राजपाल मीना - निर्दलीय
15बदामी देवी सैनीकमला देवी सैनीअन्नपूर्णा शर्मा - बसपा
16रसाल देवी गुर्जरमंजू देवी गुर्जर-
17संजय सिंह गुर्जरहरिमोहन मीणारामनिवास मीणा - निर्दलीय; अनूप कुमार मीणा - निर्दलीय
18शीला देवी बैरवादखली देवी गुर्जरमंजू बैरवा - निर्दलीय
19मधु बैरवादेवांगना भंडारीमीरा देवी बैरवा - निर्दलीय
20हेमलता शर्मासोनम देवीकमोद देवी - बसपा; भगवती देवी शर्मा - निर्दलीय; सोनम देवी - निर्दलीय; कविता बाई सैनी - निर्दलीय; योगिता शर्मा - निर्दलीय; रविता मीना- निर्दलीय
21शकुंतला देवीविनीता मीणाअनिता कुमारी बैरवा - निर्दलीय
22महेश कुमार योगीबृजमोहन गुर्जरअजीत कुमार गुर्जर- निर्दलीय; सुमन गुर्जर- निर्दलीय; चौथी सैनी- निर्दलीय; जितेंद्र कुमार गुर्जर- निर्दलीय
23लखनो देवी मीणाकानूराम मीणारामप्रसाद मीणा- निर्दलीय; महेश कुमार मीणा- निर्दलीय
24भंवर सिंहमोहन सिंह जाटवमोहन सिंह जाटव- निर्दलीय; सुवालाल- बसपा; मंजू कुमारी- निर्दलीय; राजेंद्र सिंह जाटव -निर्दलीय; विरमा- निर्दलीय
25राज बहादुर गुर्जरछोटूराम मीणासूरमा- निर्दलीय; माधोसिंह मीणा- बसपा; भरोसी राम- निर्दलीय; भूपेंद्र सिंह गुर्जर - निर्दलीय; मोहन सिंह - निर्दलीय
26राधा कुमारी मीणासिद्धार्थ खोखरमोहनलाल- बसपा
27मंजू लता जाटवपवन कुमारसतीश बैरवा- बसपा; पवन कुमार- निर्दलीय; बलराम- निर्दलीय; महेंद्र सिंह- निर्दलीय
28लक्ष्मी बैरवारामपति देवीरामपति देवी- निर्दलीय; संगीता देवी- निर्दलीय; कमला देवी- निर्दलीय; कीर्ति वर्मा- निर्दलीय; रजनी- निर्दलीय; रजनी देवी- निर्दलीय
29करिश्मा कुमारी शर्मासीता देवी मीणा-
30बबली देवी मीणामनीषा बाई मीणाबीना बाई- निर्दलीय
31मीरा देवी मीणाअंजू गुर्जरमनीषा कुमारी मीणा- निर्दलीय
32मनोहर लाल सैनीचतुर सिंह गुर्जरधर्म सिंह गुर्जर- निर्दलीय
33लक्ष्मी देवी शर्मासूरजा देवी बैरवानीलम कुमारी बेरवा- निर्दलीय; शीला देवी- निर्दलीय
34पप्पू राम मीणासूरज सैनीयोगराज सिंह- बसपा; रामावतार- निर्दलीय; राकेश कुमार- निर्दलीय; कजोड़- निर्दलीय; नितेश तंवर- निर्दलीय
35बाबूलाल सैनीलक्ष्मी नारायणश्याम सुंदर शर्मा- निर्दलीय; हेमराज मीणा- बसपा
36सीमा देवी गुर्जरसुनीता देवी मीणा-
37रामधन गुर्जरप्रहलाद मीणाद्वारिका प्रसाद मीणा- बसपा; संतोष शर्मा- निर्दलीय

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Updated on:

17 Oct 2026 05:59 pm

Published on:

17 Oct 2026 04:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा जिला परिषद चुनाव : भाजपा-कांग्रेस ने सभी 37 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, दोनों तरफ से बगावत का डर

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