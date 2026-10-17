दौसा जिला परिषद चुनाव : भाजपा-कांग्रेस ने सभी 37 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, दोनों तरफ से बगावत का डर

वार्ड संख्या बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी अन्य

1 नीलम गुर्जर अहिमा कंवर राजावत मीरा देवी शर्मा- निर्दलीय

2 सीमा बैरवा बीना देवी बैरवा -

3 गेंदालाल मीना प्रमोद कुमार मीणा महेंद्र कुमार - निर्दलीय

4 तीजा देवी मीणा रजनी मीणा -

5 सीमा मीना टीना मीना -

6 भरत लाल मीणा सांवलराम मीणा रवि कुमार मीणा - निर्दलीय

7 तुलसी देवी मीणा राजन्ति देवी -

8 हंसराज मीणा अमर सिंह मीणा -

9 रीना बैरवा सीताराम बेरवा -

10 ममता देवी मीणा मनीषा मीणा -

11 ममता देवी मीरा देवी -

12 प्रकाश चंद शर्मा गौरी शंकर सैनी रमेश चंद शर्मा - निर्दलीय

13 पतासी मीना हंसीबाई मीणा शीतल कुमारी मीणा - निर्दलीय

14 प्रिया मीणा जयंत कुमार मीणा प्रवीण मीणा- बसपा; राजपाल मीना - निर्दलीय

15 बदामी देवी सैनी कमला देवी सैनी अन्नपूर्णा शर्मा - बसपा

16 रसाल देवी गुर्जर मंजू देवी गुर्जर -

17 संजय सिंह गुर्जर हरिमोहन मीणा रामनिवास मीणा - निर्दलीय; अनूप कुमार मीणा - निर्दलीय

18 शीला देवी बैरवा दखली देवी गुर्जर मंजू बैरवा - निर्दलीय

19 मधु बैरवा देवांगना भंडारी मीरा देवी बैरवा - निर्दलीय

20 हेमलता शर्मा सोनम देवी कमोद देवी - बसपा; भगवती देवी शर्मा - निर्दलीय; सोनम देवी - निर्दलीय; कविता बाई सैनी - निर्दलीय; योगिता शर्मा - निर्दलीय; रविता मीना- निर्दलीय

21 शकुंतला देवी विनीता मीणा अनिता कुमारी बैरवा - निर्दलीय

22 महेश कुमार योगी बृजमोहन गुर्जर अजीत कुमार गुर्जर- निर्दलीय; सुमन गुर्जर- निर्दलीय; चौथी सैनी- निर्दलीय; जितेंद्र कुमार गुर्जर- निर्दलीय

23 लखनो देवी मीणा कानूराम मीणा रामप्रसाद मीणा- निर्दलीय; महेश कुमार मीणा- निर्दलीय

24 भंवर सिंह मोहन सिंह जाटव मोहन सिंह जाटव- निर्दलीय; सुवालाल- बसपा; मंजू कुमारी- निर्दलीय; राजेंद्र सिंह जाटव -निर्दलीय; विरमा- निर्दलीय

25 राज बहादुर गुर्जर छोटूराम मीणा सूरमा- निर्दलीय; माधोसिंह मीणा- बसपा; भरोसी राम- निर्दलीय; भूपेंद्र सिंह गुर्जर - निर्दलीय; मोहन सिंह - निर्दलीय

26 राधा कुमारी मीणा सिद्धार्थ खोखर मोहनलाल- बसपा

27 मंजू लता जाटव पवन कुमार सतीश बैरवा- बसपा; पवन कुमार- निर्दलीय; बलराम- निर्दलीय; महेंद्र सिंह- निर्दलीय

28 लक्ष्मी बैरवा रामपति देवी रामपति देवी- निर्दलीय; संगीता देवी- निर्दलीय; कमला देवी- निर्दलीय; कीर्ति वर्मा- निर्दलीय; रजनी- निर्दलीय; रजनी देवी- निर्दलीय

29 करिश्मा कुमारी शर्मा सीता देवी मीणा -

30 बबली देवी मीणा मनीषा बाई मीणा बीना बाई- निर्दलीय

31 मीरा देवी मीणा अंजू गुर्जर मनीषा कुमारी मीणा- निर्दलीय

32 मनोहर लाल सैनी चतुर सिंह गुर्जर धर्म सिंह गुर्जर- निर्दलीय

33 लक्ष्मी देवी शर्मा सूरजा देवी बैरवा नीलम कुमारी बेरवा- निर्दलीय; शीला देवी- निर्दलीय

34 पप्पू राम मीणा सूरज सैनी योगराज सिंह- बसपा; रामावतार- निर्दलीय; राकेश कुमार- निर्दलीय; कजोड़- निर्दलीय; नितेश तंवर- निर्दलीय

35 बाबूलाल सैनी लक्ष्मी नारायण श्याम सुंदर शर्मा- निर्दलीय; हेमराज मीणा- बसपा

36 सीमा देवी गुर्जर सुनीता देवी मीणा -