राजस्थान में खूनी संघर्ष: गांव में चलीं गोलियां, 1 की मौत 13 लोग घायल; भारी पुलिस बल तैनात

Rajasthan Crime: राजस्थान के भरतपुर जिले में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के बाद अब दौसा जिले के एक गांव में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। दौसा जिले के मण्डावर थाना क्षेत्र के चौड़ाकी पाखर गांव में ट्रांसफार्मर से कथित अवैध जंपर डालने व खेत की मेड़ को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद में एक पक्ष के सेवानिवृत्त फौजी पर फायरिंग करने और दूसरे पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप है। संघर्ष में गंभीर घायल पप्पू गुर्जर (45) की दौसा जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हुए, जिनमें पांच को गंभीर हालत में रेफर किया गया। विवाद को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात है।