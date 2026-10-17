Jodhpur : दिल्ली-जोधपुर वंदे भारत ट्रेन पर अज्ञात लोगों ने फेंके पत्थर, टूटे शीशे, अब ‘ब्लू सिटी’ से कटरा तक चलेगी सीधी ट्रेन

जोधपुर से माता वैष्णोदेवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। रविवार से जोधपुर से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा तक सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस का विस्तार श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा तक कर दिया है। नई व्यवस्था रविवार से लागू होगी। इससे यात्रियों को जम्मूतवी में ट्रेन बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और वे सीधे कटरा तक रेल यात्रा कर सकेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 19223 साबरमती बीजी-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस रविवार से प्रतिदिन जोधपुर से शाम 7 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 6.55 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 19224 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती बीजी एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 4.50 बजे कटरा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4.40 बजे जोधपुर पहुंचेगी।