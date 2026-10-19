राजस्थान में सामने आया बड़ा संकट: थार में पानी आने से लहलहाए खेत, लेकिन गायब हो रहे चरागाह

जोधपुर. पश्चिमी राजस्थान में पानी की उपलब्धता थार के भू-दृश्य को लगातार बदल रही है। नहरों से सिंचाई का दायरा बढ़ने के साथ खेती और बागवानी फैल रही है, जबकि प्राकृतिक चरागाह सिमट रहे है। इसके साथ ही मरुस्थल की पारंपरिक वनस्पतियों के बीच नई फसलों और पौधों का विस्तार भी हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर का पानी आने के बाद पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी भू-दृश्य तेजी से बदल रहा है। पंजाब के हरिके बैराज से निकलने वाली नहर राजस्थान में प्रवेश कर पश्चिमी जिलों तक पहुंचती है। नहरी पानी से अब रेगिस्तान के कई हिस्सों में खेतों के साथ आसपास के इलाकों में भी हरियाली नजर आ रही है। थार की कम बारिश और कठोर जलवायु के अनुरूप सेवन, खेजड़ी, रोहिड़ा, कुमट, केर, फोग, आक, बेर, धामण और खींप जैसी वनस्पतियां यहां के प्राकृतिक तंत्र का हिस्सा है। सेवन के प्राकृतिक चरागाह पशुपालन के लिए खास महत्व रखते है। खेती का विस्तार होने से डुन चरागाहों का उपयोग बदल रहा है और कई जगह उनकी जमीन कृषि क्षेत्र में आ रही है।