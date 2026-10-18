दिवाली पर जयपुर वालों के लिए खुशखबरी! देर रात तक देख सकेंगे लाइटिंग, मेट्रो का समय बढ़ाने की तैयारी

जयपुर. दिवाली पर गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक परकोटे की रौनक देर रात तक देखने को मिलेगी। बाजारों में खरीदारी करने और रोशनी से सजे शहर का नजारा देखने आने वाले लोगों के लिए इस बार रात का समय भी खास रहने वाला है। परकोटे में रात 12 बजे तक लाइटिंग की अनुमति दी गई है। वहीं, देर रात तक बाजारों में रुकने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए जयपुर मेट्रो का संचालन समय बढ़ाने की मांग उठाई जाएगी। जयपुर व्यापार महासंघ इस संबंध में मेट्रो प्रशासन से मुलाकात कर आग्रह करेगा।