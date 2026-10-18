जयपुर में महारास डांडिया महोत्सव की धूम, 200 मिनट तक थिरके कदम; लहरिया-बांधनी में सजी रंगीन शाम

जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज (ईपी) के ईस्ट लॉन में मां दुर्गा की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आरती के दौरान श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा, वहीं इसके बाद संगीत की धुनें गूंजते ही उत्सव की रौनक बढ़ने लगी। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ गरबा और डांडिया में हिस्सा लिया। पारंपरिक गुजराती लोकगीतों से लेकर पंजाबी बीट्स और बॉलीवुड के लोकप्रिय गानों तक, हर धुन पर लोगों के कदम थिरकते नजर आए। युवाओं के साथ परिवारों और बच्चों ने भी नृत्य का आनंद लिया। गीतों की बदलती लय के साथ डांडिया के घेरे बनते और बिखरते रहे, जिससे पूरा लॉन जीवंत दिखाई दिया।