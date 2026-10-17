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Jaipur : आमेर की पहाड़ी पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, पुलिस ने शव कब्जे में लिया

Jaipur : जयपुर के आमेर पहाड़ी के हांडीपुरा में एक युवक का शव मिला है। यह युवक 11 अक्टूबर से लापता था। इस युवक की पहचान महेश शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है।
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2026

jaipur young man body found on amer hill murder possibility

Jaipur : फाइल फोटो पत्रिका।

Jaipur : जयपुर के आमेर पहाड़ी के हांडीपुरा में एक युवक का शव मिला है। यह युवक 11 अक्टूबर से लापता था। इस युवक की पहचान महेश शर्मा के रूप में हुई है। मृतक महेश शर्मा प्राइवेट बस का चालक था। बताया जा रहा है कि युवक 11 अक्टूबर से लापता था। परिजनों ने ब्रह्मपुरी थाने में महेश शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार देखने पर युवक का शव दो-तीन दिन पुराना लग रहा है। पुलिस की FSL टीम साक्ष्य जुटा रही है।

न्यूज अपडेट हो रही है।

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Updated on:

17 Oct 2026 04:59 pm

Published on:

17 Oct 2026 04:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur : आमेर की पहाड़ी पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, पुलिस ने शव कब्जे में लिया

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